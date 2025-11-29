Премьер-министр Венгрии Орбан заявил о страхе Европы признать поражение Украины

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 53 0

Лидерам ЕС придется признать выгодность условий урегулирования конфликта, выдвинутых в 2022 году.

Почему Европа боится признать поражении Украины перед РФ

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Европейские лидеры избегают открыто заявлять о возможном поражении Украины в конфликте с Россией, поскольку такие признания могут привести к серьезным политическим последствиям для всего Евросоюза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Ньиредьхазе, трансляция которого велась на его YouTube-канале.

«Признание того, что <этот конфликт> проигран, и мы не будем <его> продолжать, вызвало бы фундаментальное землетрясение и изменения в европейской политике», — отметил он.

По словам Орбана, власти стран Европы пока «не дошли до момента», когда будут вынуждены признать поражение, однако этот момент неизбежно наступит. Он добавил, что странам ЕС придется признать и то, что условия урегулирования, предложенные в 2022 году, были «гораздо выгоднее» для Украины, чем нынешняя ситуация.

Ранее, 22 ноября, Орбан заявлял, что конфликт на Украине и разногласия внутри ЕС достигли «переломного момента». По его словам, пока президент США Дональд Трамп пытается добиться перемирия, Европа находится перед выбором — поддержать эти усилия или продолжать поставки оружия и финансовую помощь Киеву.

Президент России Владимир Путин, 29 октября, сообщал, что обстановка в зоне специальной военной операции (СВО) складывается в пользу российских войск. Он подчеркивал, что российские подразделения сохраняют инициативу и продвигаются на всех направлениях зоны боевых действий.

Ранее, писал 5-tv.ru, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о попытках европейских стран помешать решению конфликта на Украине.

