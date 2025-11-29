Швеция провела самые масштабные военные учения с 1990-х годов

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 69 0

В мероприятии участвовали королевская семья, депутаты и силовые структуры.

Швеция провела учения по военной угрозе

Фото: EPA/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Швеция провела крупные учения, моделирующие военную угрозу и вопросы национальной безопасности. По данным официального сайта правительства королевства, отдельные этапы тренировки прошли при участии королевской семьи, депутатов Риксдага, представителей Вооруженных сил, Управления гражданской обороны и других государственных структур.

Учения такого масштаба с широким кругом участников проводятся впервые с 1990-х годов. Цель мероприятия — отработать действия всех ключевых ведомств и органов власти в условиях угрозы, а также укрепить взаимодействие между различными структурами.

«Учения проводятся по инициативе правительства. Важно тренироваться вместе, особенно с учетом текущей ситуации в сфере безопасности. Шаг за шагом, учение за учением, мы укрепляем систему всеобщей обороны Швеции и ее готовность к сопротивлению», — отметил премьер-министр Ульф Кристерссон.

В рамках учений рассматривались сценарии серьезного изменения ситуации безопасности в Швеции и соседних регионах. Особое внимание уделялось анализу мер, необходимых для поддержания безопасности страны, а также совместной работе государственных органов при возникновении кризисных ситуаций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла тренировка стратегических ядерных сил под руководством президента России Владимира Путина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Звездопад открывает денежный поток: финансовый гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

23:26
Украинский Ан-124 забрал в Израиле американские военные грузовики и улетел в ОАЭ
23:07
Французская «Синематека» закрыла кинозалы из-за нашествия клопов
22:48
Самый мощный в 2025 году звездопад Геминиды можно будет увидеть в декабре
22:29
На Украине собрались ликвидировать не оправдавшие ожидания штурмовые войска
22:10
Швеция провела самые масштабные военные учения с 1990-х годов
21:52
Умер британский драматург и сценарист Том Стоппард

Сейчас читают

Захарова ответила на слова премьер-министра Польши Туска о предназначении НАТО
«Она не хотела, чтобы я шел»: Ирина Дубцова отговаривала сына идти в артисты
Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео