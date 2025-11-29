Самый мощный в 2025 году звездопад Геминиды можно будет увидеть в декабре

Самый активный звездопад года, пик метеорного потока Геминиды, ожидается в декабре, когда в северном полушарии наступит период самых длинных ночей. Как сообщили ТАСС в Московском планетарии, в ночь на 14 декабря можно будет увидеть до 120 метеоров в час.

«Месяц самых длинных ночей обычно не балует нас ясной погодой. А ведь именно в декабре можно наблюдать мощный метеорный поток-гигант из созвездия Близнецы — знаменитые Геминиды, превосходящие по количеству „падающих звезд“ все остальные ежегодные метеорные потоки, включая августовские Персеиды», — рассказали в планетарии.

Геминиды связаны с объектом 3200 Фаэтон, открытым в 1983 году и считающемся переходной формой между астероидом и кометой.

Кроме того, в ночь на 22 декабря максимума достигнет еще один ежегодный поток — Урсиды. Его активность будет значительно ниже, около 10 метеоров в час. Источник Урсид — периодическая комета 8Р/Туттля, а радиант расположен в созвездии Малой Медведицы.

Геминиды смогут наблюдать жители обоих полушарий планеты, тогда как Урсиды доступны исключительно наблюдателям в Северном полушарии.

