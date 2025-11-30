«Теплый и душевный»: Зрители Челябинска о вышедшем фильме «Есть только МиГ»

Кинокартина полна напряженными моментами.

Фото, видео: Telegram/НМГ Кинопрокат/NMGKinoprokat

Зрители в Челябинске с теплотой восприняли вышедший фильм «Есть только МиГ»

В России с 27 ноября на больших экранах стартовал показ полнометражной военной комедии «Есть только МиГ» режиссера Александра Жигалкина, которая уже получила положительные отзывы от зрителей в Челябинске. Они поделились с корреспондентом 5-tv.ru своими впечатлениями о кинокартине.

По словам Юлии, фильм вызвал теплые, душевные ощущения и много искреннего смеха, как будто просмотр происходит в семейном кругу.

«Фильм очень понравился, он такой действительно теплый, душевный. Было ощущение, что взяли и раскрасили старый советский фильм, и его теперь можно прийти и посмотреть в кинотеатре. Этот фильм вызвал ощущение, что я сижу и смотрю его вместе со своей бабушкой у нее дома <…>. Фильм очень легкий, мне кажется, мы всем залом искренне смеялись над многими сценами», — с улыбкой поделилась зрительница Юлия.

По мнению Арины, на протяжении всего фильма сохраняется напряжение из-за резких эмоциональных переходов, когда веселые моменты быстро сменяются серьезными.

«Мне очень понравилось, что во время взаимодействия персонажа достаточно часто меняется сама картина. Изначально может быть какой-то веселый момент, который резко переплетается в серьезный, и тебя режиссер постоянно катает на этих „качелях“. И ты постоянно сидишь в напряжении, потом расслабляешься, потом опять сидишь в напряжении и очень сильно переживаешь за героев, за их судьбы», — поделилась зрительница из Челябинска

Арина добавила, что в кинокартине многие моменты вызвали волнение за судьбу главного героя и его окружение, к которым зритель успел проникнуться.

Фильм снят в Калужской области. В картине снялись Даниил Попов, София Лопунова, Владимир Ильин, Алексей Шевченков, Светлана Антонова, Антон Батырев, Алексей Дмитриев и другие актеры.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, исполнитель главной роли в фильме «Есть только МиГ» актер Даниил Попов рассказал о съемках сцены в кабине самолета.

