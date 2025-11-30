Россияне получили колоссальное удовольствие от нового фильма «Есть только МиГ»

Жители регионов России получили колоссальное удовольствие от просмотра нового фильма «Есть только МиГ», который стартовал в прокате с 27 ноября. Своими впечатлениями они поделились с корреспондентом 5-tv.ru

По словам зрительницы из Уфы Мечиславы, фильм запомнился добротой, душевностью и харизматичным главным героем — советским летчиком Иваном Поливановым.

«Фильм очень понравился, он мне напомнил наши советские фильмы, скорее всего, своей добротой, тем, что фильм очень душевный, много раскрывается человеческой сути, особенно, в критических каких-то обстоятельствах. Некоторые сцены, конечно, были забавны, особенно шутки. Главный герой мне очень понравился — очень харизматичный. И я думаю, что тут (в фильме — Прим. Ред.) зашит еще такой смысл, что в таких обстоятельствах человек умудряется не терять свой настрой, какой-то позитив. Это было прям здорово!» — поделилась Мечислава.

Жительница Крыма Екатерина также положительно оценила кинокартину. По ее мнению, актеры талантливо сыграли свои роли, а сам фильм содержит цепляющие глаз моменты.

«Во-первых, это был добрый фильм, во-вторых, качественный. Очень классные актеры, игра у них очень интересная, и есть такие нюансы, которые цепляют», — отметила Екатерина.

Военная комедия «Есть только МиГ» может стать и первым для ребенка знакомством с темой войны. Таким мнением поделилась зрительница из Хабаровска Ольга, которая привела на кинопросмотр внука.

«Вот у нас внук сегодня впервые познакомился с войной, посмотрев вот этот фильм. И я очень рада, что мы его взяли сегодня, потому что этот фильм достоин, чтобы первый раз увидеть войну», — поделилась Ольга.

