Наш флаг и наш гимн: как спорт победил политику на турнире по дзюдо в Абу-Даби

Россиянин Аюб Блиев взял золото в своей весовой категории на престижных международных соревнованиях.

Фото, видео: Telegram/Федерация Дзюдо России/rus_judo; 5-tv.ru

Гимн РФ звучал на чемпионате по дзюдо в Абу-Даби

А это не менее исторические кадры, чем триколоры над освобожденными селами Донбасса. Это наш флаг и наш гимн, как символ победы над политиканством и произволом.

27 ноября Международная федерация дзюдо восстановила в правах российских спортсменов, то есть отменила нейтральный статус, разрешила выступать под национальным флагом, с национальным гимном и в форме с национальной символикой.

И буквально уже на следующий день, 28 ноября на престижном турнире в Абу-Даби у нас был первый повод это все увидеть. Аюб Блиев взял золото в своей весовой категории и в его честь были и флаг, и гимн. Соревнования продолжаются, так что наш флаг дзюдоисты еще поднимут.

И это первый олимпийский вид спорта, где нас реабилитировали вчистую. Федерация дзюдо подчеркнула, что спорт — мост, объединяющий людей и нации в сложнейших конфликтных ситуациях и условиях.

