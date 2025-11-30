«Спасибо вам»: участники СВО записали видеопоздравления с Днем матери

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 45 0

Они поблагодарили женщин за поддержку.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Участники СВО записали видеопоздравления с Днем матери

Сотрудники Росгвардии, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), записали видеопоздравления с Днем матери.

Военнослужащие, выполняющие задачи в Херсонской и Запорожской областях, прочитали стихотворения, поблагодарив женщин за поддержку, терпение и веру. Они отметили, что именно вера помогает им нести службу.

«За то, что мы живем на этом свете, за то, что держим автомат в руках, за то, что мы — России верные дети, спасибо вам на всех земных путях», — продекламировал один из росгвардейцев.

Военнослужащие подчеркивают: «мама» — это святое звание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дети участников СВО стали главными гостями концерта «Ода матери», который прошел в Кремле. Всего праздничное мероприятие посетили шесть тысяч человек. Кроме звездной музыкальной программы, ребят ждали игровые площадки, мастер-классы и конкурсы. В концерте приняли участия такие артисты, как Мот, Зара, Денис Майданов, Валерия, Жасмин и многие другие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

