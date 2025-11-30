В Мадриде тысячи людей присоединились к протесту против правительства Испании

Тысячи людей вышли на улицы Мадрида для акции протеста против правительства Испании. Об этом написал ТАСС со ссылкой на корреспондента с места событий.

По оценке властей, число недовольных участников достигло 40 тысяч. Манифестация стартовала в 12:00 по местному времени (в 14:00 по московскому) в районе храма Дебод.

Также собравшиеся граждане потребовали проведения досрочных всеобщих выборов. Многие держали в руках испанские флаги. Демонстрацию организовала оппозиционная Народная партия (НП).

Известно, что данная акция уже седьмая против правительства, которую созвал лидер НП Альберто Нуньес Фейхоо с того момента, как вступил в права председателя политической силы в 2022 году.

Поводом для проведения нынешней манифестации оказалось решение Верховного суда по делу против экс-министра транспорта королевства Хосе Луиса Абалоса. По суду постановили заключить его под стражу на время разбирательств, которые связаны с возможной схемой по отмыванию денег при закупке медицинских масок во время пандемии. Прокуратура потребовала для бывшего главы ведомства свыше 20 лет лишения свободы.

Фейхоо призвал всех желающих высказаться присоединиться к манифестации «в защиту Испании» после решения Верховного суда.

«Призываю вас протестовать против коррупционеров и всех тех, кто их поддерживает», — отметил лидер оппозиции.

При этом он говорил, что был готов выдвинуть вопрос о доверии правительству на обсуждение в парламент, однако для вынесения вотума недоверия НП не хватает голосов депутатов. Он заверял, что его целью стал бы созыв досрочных всеобщих выборов, чтобы все граждане могли решить, какое правительство хотят.

