В Мадриде тысячи людей присоединились к протесту против правительства Испании

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 66 0

Собравшиеся выступили за проведение досрочных всеобщих выборов.

Почему в Мадриде проходят массовые акции протеста

Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тысячи людей вышли на улицы Мадрида для акции протеста против правительства Испании. Об этом написал ТАСС со ссылкой на корреспондента с места событий.

По оценке властей, число недовольных участников достигло 40 тысяч. Манифестация стартовала в 12:00 по местному времени (в 14:00 по московскому) в районе храма Дебод.

Также собравшиеся граждане потребовали проведения досрочных всеобщих выборов. Многие держали в руках испанские флаги. Демонстрацию организовала оппозиционная Народная партия (НП).

Известно, что данная акция уже седьмая против правительства, которую созвал лидер НП Альберто Нуньес Фейхоо с того момента, как вступил в права председателя политической силы в 2022 году.

Поводом для проведения нынешней манифестации оказалось решение Верховного суда по делу против экс-министра транспорта королевства Хосе Луиса Абалоса. По суду постановили заключить его под стражу на время разбирательств, которые связаны с возможной схемой по отмыванию денег при закупке медицинских масок во время пандемии. Прокуратура потребовала для бывшего главы ведомства свыше 20 лет лишения свободы.

Фейхоо призвал всех желающих высказаться присоединиться к манифестации «в защиту Испании» после решения Верховного суда.

«Призываю вас протестовать против коррупционеров и всех тех, кто их поддерживает», — отметил лидер оппозиции.

При этом он говорил, что был готов выдвинуть вопрос о доверии правительству на обсуждение в парламент, однако для вынесения вотума недоверия НП не хватает голосов депутатов. Он заверял, что его целью стал бы созыв досрочных всеобщих выборов, чтобы все граждане могли решить, какое правительство хотят.

Ранее, писал 5-tv.ru, улицы нескольких столиц в Европе охватили акции протеста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

18:00
Почему женщины совершают убийства: исследователи объяснили скрытые причины
17:42
На Украине запретили упоминать адмирала Ушакова в публичном пространстве
17:26
Хваталась за голову на встрече с Трампом: кто стал новым советником Зеленского
17:12
МИД России осудил теракты Киева против танкеров в Черном море
17:00
До или после? Стоматологи объяснили, как правильно пользоваться ополаскивателем
16:58
Лавров: Европа уже самоустранила себя от переговоров

Сейчас читают

Умер актер «Улицы разбитых фонарей» Вадим Смирнов
«Это святое»: звезды рассказали об отношениях со своими мамами
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео