МИД России осудил теракты Киева против танкеров в Черном море

Российская сторона осуждает террористические атаки на танкеры в Черном море, которые были осуществлены на фоне масштабного коррупционного украинского скандала. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

По словам дипломата, именно силы киевского режима пытаются отвлечь внимание от скандала с отмыванием денег в своей стране с помощью дестабилизации обстановки в Черноморском регионе.

К тому же Захарова уточнила, что спецслужбы Украины практически признали собственную причастность к атакам, когда опубликовали соответствующие видео с места событий. Она подчеркнула, что такие акции призваны сорвать урегулирование кризиса на Украине.

До этого, вечером 28 ноября, стало известно, что гамбийский танкер Virat столкнулся с другим судном в акватории Черного моря вблизи берегов Турции. Члены экипажа на корабле не пострадали.

В этот же день представитель Главного турецкого управления по морским делам передавал, что взрыв и последующий пожар случились на танкере Kairos, идущем в Черном море.

Повторная атака на танкер Virat произошла у берегов Турции 29 ноября.

