В ЕС предложили новый способ хищения российских активов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Предлагаемый механизм позволит передать Киеву 140 миллиардов евро.

ЕС предложил новый способ хищения российских активов

Фото: www.globallookpress.com/Alicia Windzio

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Financial Times: ЕС предлагает передать Киеву активы РФ 

Европейский союз (ЕС) изучает возможность разработки особого механизма, который позволит пользоваться замороженными российскими активами. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

План подразумевает под собой перевод средств в отдельную юридическую структуру за пределами Бельгии для регулярного финансирования Киева.

«(ЕС — Прим. ред.) был заложником Бельгии, где хранится большая часть активов», — отмечается в материале.

Такой механизм позволит передать Киеву 140 миллиардов евро в качестве аванса за будущие репарации, которые Россия должна будет выплатить. В публикации пояснили, что речь идет не о конфискации активов, так как суверенные права России на них сохранятся.

Ключевым элементом плана является предусмотренная компенсация для Бельгии. Брюссель беспокоится о юридических рисках, которые могут возникнуть, если Россия когда-нибудь получит доступ к своим активам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин сообщил об ответных мерах РФ на конфискацию российских активов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

21:07
Бельгия может передать замороженные активы России для кредита Украине
20:48
В Белоруссии назвали действия стран Евросоюза подготовкой к войне
20:29
В ЕС предложили новый способ хищения российских активов
20:10
«Это удобно»: представитель Долиной осудил участников флешмоба за травлю певицы
19:51
«Это очень сложно пережить»: рэпер ST завязал с алкоголем
19:33
Reuters: Венесуэла подготовила варианты ответа на возможное нападение США

Сейчас читают

Убила всех: бабушка-стример из РФ номинирована на премию за лучший момент в CS2
«Это святое»: звезды рассказали об отношениях со своими мамами
Сила, возможности и поворотные решения: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 ноября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео