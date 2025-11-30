В ЕС предложили новый способ хищения российских активов

Financial Times: ЕС предлагает передать Киеву активы РФ

Европейский союз (ЕС) изучает возможность разработки особого механизма, который позволит пользоваться замороженными российскими активами. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

План подразумевает под собой перевод средств в отдельную юридическую структуру за пределами Бельгии для регулярного финансирования Киева.

«(ЕС — Прим. ред.) был заложником Бельгии, где хранится большая часть активов», — отмечается в материале.

Такой механизм позволит передать Киеву 140 миллиардов евро в качестве аванса за будущие репарации, которые Россия должна будет выплатить. В публикации пояснили, что речь идет не о конфискации активов, так как суверенные права России на них сохранятся.

Ключевым элементом плана является предусмотренная компенсация для Бельгии. Брюссель беспокоится о юридических рисках, которые могут возникнуть, если Россия когда-нибудь получит доступ к своим активам.

