Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал о «лебединой песне» Игоря Сорина

Солиста «Иванушек» Олега Яковлева публика долго не принимала и требовала Игоря Сорина

Солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева публика долгое время принимала в штыки. Об этом с 5-tv.ru поделился его коллега по коллективу Андрей Григорьев-Апполонов на юбилейном концерте группы «Иванушки International» «30 солнечных лет».

По словам фронтмена, экс-солист группы Игорь Сорин рано ушел из коллектива. Апполонов тщетно пытался его уговорить остаться, однако тот хотел исполнять собственные песни. На смену Сорину пришел Олег Яковлев.

«Олег, когда пришел на место Игоря Сорина — это вообще был кошмар реальный, потому что его не принимала публика, девчонки. Он выходил на концерт и пел вместе с нами, а весь зал аплодировал: „Игорь, Игорь“. За кулисами вообще кошмар творился, слезы. Он все время уходил из группы: „Я не могу так больше, меня никто не хочет видеть на сцене“. В общем, было дико тяжело», — вспоминает фронтмен группы «Иванушки International».

Однако спустя полгода тяжелых для Яковлева выступлений, аудитория все же сменила гнев на милость — в один момент публика стала поддерживать артиста. Однако песня «Облака» стала лебединой как для Олега, так и для Игоря Сорина.

«В один момент, где-то через полгода вот такого треша и накала страстей, мы где-то выступаем, и выходит Олег и начинает петь песню „Облака“, песню Игоря. И он ее поет, поет, я слышу в начале „Игорь, Игорь“, а потом, буквально на припеве, вдруг: „Олег, Олег“ <….>. Я такой за кулисами сижу: „Слава богу, Олежку приняли“. Поэтому песня „Облака“ стала лебединой песней Игоря и Олега», — поделился Андрей Григорьев-Апполонов.

Со сцены артист поздоровался с мамой погибшего Игоря Сорина Светланой. Он выразил слова поддержки и добавил, что всегда помнит как об Игоре, так и об Олеге.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, певец Кирилл Андреев опроверг слухи о распаде группы «Иванушки International», которые преследуют участников на протяжении 30 лет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.