Экипаж танка Т-72Б3М с закрытой огневой позиции уничтожил пункт временной дислокации (ПВД) формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

Танкисты, получив от дроноводов информацию об обнаружении замаскированных позиций ВСУ, навели боевую машину на цель и выполнили серию точных выстрелов осколочно-фугасными снарядами с расстояния более 9 км.

Благодаря постоянной передаче сведений с воздуха на планшеты, танкисты могли видеть результаты боевой работы и корректировать огонь в режиме реального времени, что повысило точность и сократило число дополнительных выстрелов.

Удары по позиции украинских боевиков привели к разрушению укрытий и поражению живой силы, что освобождавшим Красноармейск российским штурмовикам.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

