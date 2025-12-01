Т-72Б3М разнес пункт временной дислокации боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Удары по укрытиям наносили с расстояния 9 километров.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Экипаж танка Т-72Б3М с закрытой огневой позиции уничтожил пункт временной дислокации (ПВД) формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
Танкисты, получив от дроноводов информацию об обнаружении замаскированных позиций ВСУ, навели боевую машину на цель и выполнили серию точных выстрелов осколочно-фугасными снарядами с расстояния более 9 км.
Благодаря постоянной передаче сведений с воздуха на планшеты, танкисты могли видеть результаты боевой работы и корректировать огонь в режиме реального времени, что повысило точность и сократило число дополнительных выстрелов.
Удары по позиции украинских боевиков привели к разрушению укрытий и поражению живой силы, что освобождавшим Красноармейск российским штурмовикам.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 30 нояб
- В отношении экс-главы офиса Зеленского возбуждено уголовное дело
- 29 нояб
- Орбан: после завершения конфликта Украина должна стать буферной зоной РФ и НАТО
- 29 нояб
- ВС РФ успешно продвигаются в Красноармейске ДНР
- 29 нояб
- ВС РФ поразили военно-промышленные и энергетические объекты Украины
- 29 нояб
- Российский «Гиацинт-Б» уничтожил опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 нояб
- Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО
- 29 нояб
- Российские силы ПВО сбили 103 украинских беспилотника за ночь
- 28 нояб
- Расчеты ПЗРК «Верба» успешно поохотились на дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 28 нояб
- РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 нояб
- «Точно пойдут дальше»: Путин рассказал о продвижении российских войск
Читайте также
93%
Нашли ошибку?