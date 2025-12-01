Умерла тренер волейбольной команды «Уралочка» Галина Карполь

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 23 0

Спортсменка стояла у истоков создания волейбольного клуба.

Галина Карполь скончалась на 85-м году жизни

Фото: Вконтакте/Волейбольный клуб "Уралочка"/uralochkantmk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тренер волейбольной команды «Уралочка» Галина Карполь умерла в 84 года

На 85-м году жизни скончалась заслуженный тренер, мастер спорта СССР, тренер команды «Уралочка-НТМК» Галина Карполь. Об этом пресс-служба клуба сообщила в Telegram-канале.

«Галина Михайловна была не только выдающимся тренером, но и верным другом, опорой и поддержкой для многих из нас. Ее профессионализм, преданность волейболу и внимание к деталям вдохновляли поколения волейболистов», — отметили в публикации.

Карполь начала выступать за клуб «Уралочка» в 1966 году. Она играла в команде на протяжении 12 лет. А затем перешла на позицию тренера, помогала готовить спортсменок.

Галина Михайловна вышла замуж за Николая Карполя в 1966 году. А всего через три года он стал главным тренером «Уралочки». Под его руководством клуб стал сильнейшей спортивной командой в СССР и одной из сильнейших команд в мире. На протяжении трех десятилетий игроки «Уралочки» составляли ядро национальной сборной по волейболу. Все это время Галина Михайловна была рядом с мужем, поддерживала его и оставалась музой самого титулованного волейбольного тренера мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал смерти конькобежки Натальи Петрусевой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

4:52
Россиян ждет самая короткая рабочая неделя в году
4:33
Умерла тренер волейбольной команды «Уралочка» Галина Карполь
4:14
Алиханов рассказал о производстве более 50 моделей автомобилей в России
3:55
В НАТО собрались рассмотреть возможность упреждающих ударов по России
3:36
Долгий сон оказался признаком тяжелых заболеваний
3:17
Вопрос гарантий безопасности Украины остался нерешенным на переговорах с США

Сейчас читают

Закон или справедливость: в ГД объяснили реакцию россиян на скандал с Долиной
Это мальчик! «Иванушки International» устроили гендер-пати для Кирилла Туриченко
«Это очень сложно пережить»: рэпер ST завязал с алкоголем
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео