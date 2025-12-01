People: Мать задушила троих детей и пела колыбельные, чтобы заглушить их крики

В американском штате Аризона 30-летняя мать задушила троих детей. Она пела им колыбельные, чтобы в соседней комнате никто не услышал их криков. Об этом сообщает People.

Жертвами женщины стали ее трехлетний сын, двухлетняя и семимесячная дочери. На момент убийства злоумышленница и ее партнер жили у ее тети, так как их выселили из квартиры.

Поначалу мать утверждала, что дети могли умереть «от лекарств». Но все прояснилось, когда на допросе она призналась, что поочередно задушила их.

Как все произошло

Первой жертвой стала двухлетняя дочь. Женщина легла на ней сверху, зажимая рот и нос рукой, пока девочка «не перестала дергаться». Потом завернула тело в одеяло так, чтобы казалось, что она просто уснула.

Вторым мать убила трехлетнего сына. Он пытался защитить сестру, бил женщину кричал. Но позже она заманила его в спальню, обхватила ногами и начала душить. Пока мальчик царапал ее и пытался вырваться, она напевала песенку «Паучок-коротышка», чтобы заглушить звуки борьбы. Мать вновь завернула тело в одеяло и положила его на диван прямо перед бойфрендом, который подумал, что дети спят.

Последней умерла семимесячная дочь. Женщина забрала малышку из рук избранника, приготовила ей бутылочку, дождалась, пока она уснет, и начала душить. При этом она снова пела колыбельные — «Паучок-коротышка» и «Мерцай, мерцай, звездочка». Когда все было кончено, она уложила тело рядом с другими детьми.

Возмутилась залогом

Партнер злоумышленницы, который ничего не подозревал, позже рассказал, что думал: дети просто крепко уснули. Лишь спустя несколько часов, когда его прабабушка попросила показать малышей по видеосвязи, он понял — никто не дышит.

Он закричал, выбежал на улицу, а тетя матери-убийцы вызвала службу спасения. Сама мать отказалась это делать.

На следующий день злоумышленница впервые предстала перед судом и возмутилась залогом в три миллиона долларов.

«Как я могу заплатить? У меня нет работы», — сказала она.

В итоге женщина заключила сделку и признала вину по трем пунктам убийства первой степени, чтобы избежать смертной казни. Она получила пожизненный срок без права на освобождение.

