Введен временный безвизовый режим для посещающих Россию граждан Китая

|
Элина Битюцкая
Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Когда Россия введет безвизовый режим для Китая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вводит временный порядок безвизового въезда в РФ для граждан КНР.

С 1 декабря 2025 до 14 сентября 2026 года, китайцы смогут посещать Россию без визовых формальностей. Порядок действует как для туристических, так и для деловых поездок.

Ранее Путин анонсировал отмену виз для китайских туристов в скором времени во время встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном 18 ноября.

«С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики. Это будет на мой взгляд определенным таким хорошим положительным взрывом развития наших отношений», — сказал российский президент.

Путин также подчеркнул, что страны продолжат укреплять торговые связи и выведут партнерство на новый уровень. Особое внимание президент уделил важности технологического сотрудничества между двумя государствами.

