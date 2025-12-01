«Ставка на хаотизацию Украины»: политолог Носович о свержении Ермака

Этой тактике противопоставляется принуждение Трампа к миру.

Зачем свергли Андрея Ермака

Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Политолог Носович: свержение Ермака было ради хаотизации Украины

Свержение руководителя офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака было для хаотизации Незалежной. Об этом изданию EADaily сообщил политолог Александр Носович.

«Неподконтрольность НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — Прим. ред.) Банковой, Ермаку и Зеленскому летом этого года отстояли вовсе не те силы на Западе, которые борются за мирное урегулирование. Если сейчас эти силы с помощью НАБУ свалили Ермака, то точно не ради мирного урегулирования», — уверен эксперт.

Он уточнил, что это было необходимо для того, чтобы лишить Украину управляемости и субъекта, с которым можно было договориться.

Носович отметил, что президента США Дональда Трампа не стоит недооценивать. К тому же он уже перевел рычаги воздействия НАБУ «с антитрамповских структур на себя». Однако не нужно упускать из виду и тех, кто делает «ставку на хаотизацию» конфликта.

Сейчас, по мнению политолога, она выглядит выигрышнее, принуждения к миру, которым руководствуется глава Белого дома.

«Потому что для Украины хаос, гуляй-поле и атаманщина — это исторически заданный сценарий, который имеет свойство самореализации», — подчеркнул эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в отношении экс-главы офиса Зеленского возбуждено уголовное дело.

