В отношении экс-главы офиса Зеленского возбуждено уголовное дело

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 14 0

Андрея Ермака подозревают в ведении агрессивной войны запрещенными средствами.

Почему на Ермака завели уголовное дело в РФ

Фото: Reuters/Gleb Garanich

Тема:
Спецоперация

Уголовное дело на бывшего руководителя офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака возбуждено Управлением внутренних дел Военно-гражданская администрация Харьковской области (УВД ВГА).

Его подозревают в преступлениях, предусмотренных ч.5 ст. 33, ст 353 и ст. 356 УК РФ (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, а также применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Ермак стал фигурантом коррупционного скандала на Украине — 28 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски в его доме. По сообщению официальных украинских лиц, экс-глава офиса президента мог участвовать в коррупционных схемах соратника Зеленского, Миндича.

Позже в тот же день Ермак подал в отставку. Он стал одним из фигурантов развивающегося расследования о масштабных хищениях бюджета в энергетическом секторе страны. НАБУ еще 10 ноября раскрыло коррупционную схему — общий ущерб от нее составил около 100 миллионов долларов.

Тема:
Спецоперация
В отношении экс-главы офиса Зеленского возбуждено уголовное дело
