Решетников: банки РФ создали решения для обработки платежей иностранных туристов

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 19 0

В ближайшее время эта система начнет работать.

Банки РФ создали решения для обработки платежей туристов

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Банки разработали несколько технологических решений, которые позволят туристам, в том числе и из арабских стран, осуществлять платежи на территории Российской Федерации. Об этом ТАСС заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Существует также вопрос платежей, потому что туристы из арабских стран, они, ко всему прочему, еще и очень платежеспособны», — сказал политик по итогам своего визита в Катар.

Как подчеркнул Решетников, и российские, и арабские туристы давно уже «отвыкли от наличных». С учетом этого надо срочно восстанавливать систему платежей. Российские банки уже подготовили несколько проектов. В ближайшее время эти системы должны заработать. Решетников отметил, что они сильно надеются на данные разработки.

До этого, выступая на форуме «Путешествуй!», министр говорил о том, что российские власти работают над упрощением условий для приема платежей иностранных туристов. Он, например, что банки РФ прорабатывали возможность оплаты для иностранцев по QR-коду.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне стали чаще снимать наличные. Это связано со страхом блокировки карт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зод...

Последние новости

15:45
Медведь ворвался в общественный туалет и ранил пожилого мужчину
15:42
Адвокаты обвиняемого Амирханяна: расследование убийства Ильи Кивы завершено
15:37
Решетников: банки РФ создали решения для обработки платежей иностранных туристов
15:30
Китаец женился через 4 часа после знакомства и за месяц лишился всех своих денег
15:20
Умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
15:15
Умер семикратный чемпион СССР по футболу Владимир Мунтян

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зодиака
Как не заразиться ВИЧ и что делать, если это уже случилось: о чем важно знать
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео