Решетников: банки РФ создали решения для обработки платежей иностранных туристов

Банки разработали несколько технологических решений, которые позволят туристам, в том числе и из арабских стран, осуществлять платежи на территории Российской Федерации. Об этом ТАСС заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Существует также вопрос платежей, потому что туристы из арабских стран, они, ко всему прочему, еще и очень платежеспособны», — сказал политик по итогам своего визита в Катар.

Как подчеркнул Решетников, и российские, и арабские туристы давно уже «отвыкли от наличных». С учетом этого надо срочно восстанавливать систему платежей. Российские банки уже подготовили несколько проектов. В ближайшее время эти системы должны заработать. Решетников отметил, что они сильно надеются на данные разработки.

До этого, выступая на форуме «Путешествуй!», министр говорил о том, что российские власти работают над упрощением условий для приема платежей иностранных туристов. Он, например, что банки РФ прорабатывали возможность оплаты для иностранцев по QR-коду.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне стали чаще снимать наличные. Это связано со страхом блокировки карт.

