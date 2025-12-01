Ощущение угрозы: психолог назвала причины роста тревожности в зимой

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Холодный сезон влияет на эмоциональное состояние и усиливает физиологические реакции, способствующие росту внутреннего напряжения.

В чем причины роста тревожности в зимой

Фото: 5-tv.ru

Психолог Наталья Безус: тревога — нормальная реакция организма зимой

Зимой у людей может усиливаться тревожность из-за воздействия холода на организм. Об этом в беседе с изданием Газета.ру психолог и преподаватель психологических дисциплин Наталья Безус.

«Во-первых, холод воздействует на физиологию организма. Снижение температуры активирует симпатическую нервную систему, ускоряя сердцебиение и повышая уровень адреналина», — отметила Безус.

По ее словам, такие изменения усиливают мышечное напряжение и формируют ощущение угрозы.

Специалист пояснила, что зимой дефицит солнечного света нарушает регуляцию циркадных ритмов и работу серотонина, что может приводить к снижению настроения, падению мотивации и росту тревожных состояний. Организм воспринимает холод как потенциальную опасность, даже если фактических угроз нет.

Она также указала, что зимой часто страдает качество сна.

«Во-вторых, сон и режим дня страдают в зимний период», — добавила психолог, подчеркнув, что сбои сна усиливают закрепление тревожных мыслей и создают риск формирования устойчивых тревожных паттернов.

По словам эксперта, дополнительным фактором становятся бытовые и экономические трудности: затраты на отопление, планирование расходов и вопросы о том, как справиться с сезоном. Это формирует постоянный стресс и активирует страх несостоятельности.

Еще одной причиной повышенной тревожности специалист назвала снижение социальной активности в морозы.

«Наконец, ограничение передвижения в морозную погоду усиливают ощущение изоляции», — пояснила Безус, отметив, что это снижает ресурсы для эмоциональной поддержки.

Чтобы уменьшить тревогу, психолог рекомендует поддерживать стабильный режим дня, уделять внимание физической активности, практиковать дыхательные техники и медитацию, а также обращаться за поддержкой к близким или специалистам.

«Тревога в такую пору нормальная реакция организма на непростые условия», — резюмировала она.


