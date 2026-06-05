Обманула блогеров на 10 миллионов: суд арестовал обвиняемую в мошенничестве москвичку Аташян

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 26 0

Женщина признала свою вину.

Обвиняемую в мошенничестве Аташян арестовали — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Суд арестовал обвиняемую в мошенничестве москвичку Аташян

Хамовнический суд Москвы арестовал жительницу Москвы Хатуну Аташян, которую обвиняют в мошенничестве — под предлогом организации туристических поездок она обманула несколько человек, а ущерб от действий превысил десять миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Аташян признала свою вину и пробудет под стражей до 3 августа.

Адвокат обвиняемой Валерий Саркисов отметил: его подзащитная полностью погасила ущерб и вернула часть денег клиентам еще до своего задержания.

Ранее сообщалось, что Аташян была задержана в Минске, когда пыталась уехать в ОАЭ. На суде она пояснила, что сделала это из-за подступающих ей угроз.

Аташян распространяла информацию о зарубежных турах на привлекательных условиях — основными клиентами аферистки становились блогеры. По версии следствия, Аташян обещала им проживание по рекламным контрактам или партнерским программам, утверждая, что оплатить нужно только часть поездки или поезду их спутников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемую в мошенничестве Хатуну Аташян доставили в Москву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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