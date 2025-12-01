Умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина

Лилия Килячкова
Фото: www.globallookpress.com/AlphaSpecnaz

Старейшая жительница России Клавдия Гадючкина скончалась на 115-м году жизни. Об этом стало известно из сообщения губернатора Ярославской области Михаила Евраева в Telegram-канале.

«Ушла из жизни Клавдия Михайловна Гадючкина — старейшая жительница нашего региона и абсолютная рекордсменка по продолжительности жизни в России», — говорится в публикации Евраева.

В октябре 2025 года международная организация LongeviQuest официально внесла Гадючкину в пятерку старейших людей планеты.

Клавдия Гадючкина родилась 5 декабря 1910 года. Она стала свидетельницей ключевых событий XX века, включая революцию и мировые войны.

Гадючкина всю жизнь проработала на фабрике «Красный Перевал», где начинала с простой прядильщицы, а в результате дошла до должности помощника мастера.

«Для нас она была не просто рекордсменом — она была живой историей, человеком, который прожил больше века, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни», — говорит губернатор Ярославской области.

