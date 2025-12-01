Пьяного рыбака спасли в московском пруду

|
Александра Якимчук
Мужчина вывалился за борт собственной лодки.

Фото: 5-tv.ru

Вывалившегося за борт лодки пьяного рыбака спасли в одном из прудов Москвы. Об этом сообщило Агентство «Москва» в своем в своем Telegram-канале.

По информации СМИ, изрядно выпивший мужчина решил порыбачить на лодке на Большом Садовом пруду на севере столицы. Однако из-за переизбытка алкоголя в крови его отдых завершился неприятным инцидентом: горе-рыбак вывалился за борт судна.

К счастью, спасатели оказались неподалеку и пришли на помощь мужчине. Его достали из воды и отвезли на станцию, где напоили горячем чаем. Затем любителя отдыха на природе отпустили домой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ростовской области рыбаки хвастаются «крокодилом». В социальных сетях любители охоты на водных жителей продемонстрировали свой богатый улов, который породил волну шуток.

А тем временем в Канаде впервые зафиксировали, как дикие волки используют человеческую рыболовную сеть для добычи рыбы.

