Трамп пригласил Нетаньяху посетить Белый дом в «ближайшем будущем»

Телефонный разговор состоялся после того, как американский лидер предупредил Израиль не дестабилизировать Сирию.

Трамп пригласил Нетаньяху в Белый дом

Фото: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP

Трамп во время телефонного разговора пригласил Нетаньяху посетить Белый дом

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Белый дом «в ближайшем будущем». Об этом сообщала газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

«Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Биньямина Нетаньяху посетить Белый дом „в ближайшем будущем“ в ходе телефонного разговора, сообщила канцелярия Нетаньяху», — говорится в публикации издания.

Уточняется, что в ходе телефонной беседы лидеры обсудили ситуацию в секторе Газа, вопрос о разоружении палестинского движения ХАМАС, а также расширение мирных соглашений. По информации газеты, следующий визит станет пятым для Нетаньяху с тех пор, как Трамп вернулся на пост президента США.

Телефонный разговор последовал после того, как американский лидер предупредил Израиль не дестабилизировать Сирию и ее новое руководство.

«Очень важно, чтобы Израиль поддерживал сильный и подлинный диалог с Сирией, и чтобы не произошло ничего, что могло бы помешать эволюции Сирии в процветающее государство», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что израильские военные убили четырех палестинцев, вышедших из туннелей на юге Газы.

