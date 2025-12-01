Трамп прекратил помощь Украине из-за подозрений в коррупции

|
Дарья Корзина
Белый дом заявил, что американские средства могли расходоваться ненадлежащим образом.

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп приостановил финансовое содействие Украине, мотивируя это сомнениями в законности использования средств налогоплательщиков. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Как он сказал вчера вечером, коррупция никогда не бывает полезной, и он не хочет, чтобы налоговые доллары американцев использовались ненадлежащим образом, поэтому он остановил бесконечные чеки, которые предыдущая администрация выписывала для финансирования», — сказала она на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

В заявлении указано, что Трамп считает недопустимыми систематические перечисления средств под предлогом поддержки, если нет гарантий их прозрачного расходования. Решение о приостановке финансирования принято в связи с «рискованной практикой», по словам представителя администрации.

Действие остановки поддержки совпало с недавним увольнением главы офиса президента Украины Андрея Ермака после заявлений о коррупционном скандале в энергетической отрасли страны и начавшихся проверок.

Ранее 5-tv.ru информировал, что в США назвали сумму украденных окружением Зеленского средств.

