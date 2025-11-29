Приближенные главы киевского режима Владимира Зеленского могли похитить около 100 миллиардов долларов из средств западной поддержки. Об этом заявил американский экономист Стив Ханке в социальной сети X.

По мнению эксперта, ущерб от действий коррупционеров может составить от 54 миллиардов до 108 миллиардов долларов. Также Ханке выразил уверенность, что нечистыми на руку чиновниками было расхищено 15-30 процентов от 360 миллиардов долларов западной помощи, которую Незалежная получала с 2022 года.

Ранее 10 ноября Антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бизнесмена Тимура Миндича — ближайшего соратника главы киевского режима Владимира Зеленского и совладельца студии «Квартал 95». Работники бюро вскрыли коррупционный канал в энергетической сфере страны, через который, как заявлялось, было похищено порядка 100 миллионов долларов. Глава ОП Украины Ермак также оказался замешан в скандале и подал в отставку.

