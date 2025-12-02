Григорьев-Аполлонов поприветствовал со сцены пришедшую на концерт «Иванушек» маму Игоря Сорина

Мама экс-солиста «Иванушки International» Игоря Сорина посетила концерт группы

Юбилейный концерт группы «Иванушки International» «30 солнечных лет» посетила мама бывшего солиста коллектива Игоря Сорина. Во время самого выступления солист команды Андрей Григорьев-Апполонов поприветствовал женщину со сцены.

Певец признался в любви к ней и своему другу, с которым они вместе начинали карьеру.

«Сегодня мама Игоря, тетя Света Сорина, присутствует на концерте. Тетя Светочка, люблю тебя и твоего сына всегда, вечно», — заявил артист.

Зал отреагировал бурными аплодисментами на эти слова.

Григорьев-Апполонов также вспоминал и другого участника коллектива — Олега Яковлева (музыкант умер 29 июня 2017 года. — Прим. ред.) и рассказал о композиции «Облака», которая, по его словам, стала «лебединой песней» для обоих ушедших артистов.

После этого на сцену вышел солист группы Кирилл Туриченко, который исполнил ту самую композицию — «Облака».

Ранее о том, что мама Игоря Сорина будет на концерте, корреспонденту 5-tv.ru рассказал участник группы Кирилл Андреев.

«Сегодня самое главное событие будет на концерте — мама Игоря Сорина. Ей вчера исполнился 81 год. Так, Светочка, поздравляем Вас и ждем сегодня на концерте», — заявил Андреев.

По словам Григорьева-Апполонова, об этом прежде сообщал 5-tv.ru, поклонницы «Иванушки International» долгое время принимали солиста группы Олега Яковлева в штыки.

