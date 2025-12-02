NI: экономика Германии столкнулась с кризисом из-за санкций против России

Экономика ФРГ столкнулась с серьезными проблемами из-за санкций против России. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщил журнал The National Interest.

При этом уточняется, что немецкая промышленность не сможет стабильно развиваться без поставок энергоносителей из РФ.

«Сильнейшая экономика Германии оказалась полностью выпотрошена — не только из-за последствий санкций, но и из-за потери газопровода „Северный поток 2“, который подпитывал промышленную мощь Берлина», — отмечается в материале.

Кроме того, в материале подчеркнули, что действия НАТО против России в конфликте на Украине повлияли в целом на европейскую экономику, сильно ее ослабив.

К тому же авторы затронули и тему введения запрета на закупку российской нефти. Из-за этого, уточняется в публикации, ФРГ может столкнуться с заметными трудностями. По прогнозам, страну ждет спад в экономике, особенно это затронет восточные районы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, экономические резервы Германии практически на исходе, поэтому цель страны — обеспечить стабильность в вопросе ведения бизнеса в будущем.

