Главную новогоднюю ель страны доставят к Кремлю к 10 декабря

Эфирная новость 48 0

А в США сейчас сравнивают, как украсили Белый Дом при бывшем и при нынешнем президенте.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На следующей неделе в Кремль привезут главную елку страны. Соборную площадь украсит вековое дерево из Подмосковья высотой 26 метров! Москвичи и гости смогут оценить его красоту 10 декабря.

А тем временем, самая большая плавучая елка в мире уже зажглась в Рио-де-Жанейро.
Конструкцию высотой более 80 метров украсили миллионы лампочек.

Подготовились к празднику и в Белом Доме. Декором по традиции занималась первая леди США. Резиденцию украсили 7,5 километров рождественских лент, 200 метров гирлянд, 50 елок и огромный пряничный домик! Интересно, что праздничное убранство в соцсетях показали под композицию Петра Ильича Чайковского.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.70
-0.53 90.34
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:16
«ТАНЦЫ! ЕЛКА! МУЗ-ТВ!»: участниками главной новогодней дискотеки страны станут более 60 звезд
10:00
Звезды продолжают покорять старинный форт
9:54
Хинштейн: все проблемные темы Курской области обсуждаются совместно с жителями
9:46
Главную новогоднюю ель страны доставят к Кремлю к 10 декабря
9:34
Дома колдунов в Москве: как «ученица Мессинга» заработала состояние на болеющих людях
9:17
В Приморье шестиклассница заказала студентам избиение своих одноклассников

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Григорьев-Апполонов поприветствовал со сцены пришедшую на концерт «Иванушек» маму Игоря Сорина
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео