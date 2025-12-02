Главную новогоднюю ель страны доставят к Кремлю к 10 декабря
А в США сейчас сравнивают, как украсили Белый Дом при бывшем и при нынешнем президенте.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru
На следующей неделе в Кремль привезут главную елку страны. Соборную площадь украсит вековое дерево из Подмосковья высотой 26 метров! Москвичи и гости смогут оценить его красоту 10 декабря.
А тем временем, самая большая плавучая елка в мире уже зажглась в Рио-де-Жанейро.
Конструкцию высотой более 80 метров украсили миллионы лампочек.
Подготовились к празднику и в Белом Доме. Декором по традиции занималась первая леди США. Резиденцию украсили 7,5 километров рождественских лент, 200 метров гирлянд, 50 елок и огромный пряничный домик! Интересно, что праздничное убранство в соцсетях показали под композицию Петра Ильича Чайковского.
