Умер советский музыкант Семен Дужа

Советский и молдавский музыкант, кларнетист и профессор Семен Дужа скончался на 78-м году жизни. Факт смерти подтвердили в Союзе музыкантов республики.

В конце 1960-х — начале 1970-х годов Дужа был солистом симфонического оркестра Молдавской филармонии. Позже он присоединился к Оркестру молдавской народной музыки Миорица. Пластинки музыканта выходили на фирме грамзаписи Мелодия.

Дужа считался одной из ключевых фигур в кларнетном искусстве Молдавии. Он окончил Государственную консерваторию имени Музическу и многие годы совмещал исполнительскую карьеру с педагогической работой. Музыкант преподавал в колледже имени Няги, а затем работал в Академии музыки, театра и изобразительных искусств.

Ранее в возрасте 85 лет умер музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг. О произошедшем сообщила газета Aftonbladet, сославшись на сына артиста Маттиаса Клинга.

Ян Клинг исполнял партии на саксофоне и флейте и принимал участие в записи альбомов Super Trouper и The Visitors. Именно он исполнил знаменитое флейтовое вступление к хиту Fernando.

Его сын Маттиас Клинг рассказал, что считал своего отца «скрытой жемчужиной» и отмечал, что музыкант участвовал во множестве известных проектов. По его словам, Ян Клинг обладал редким талантом и мог наизусть воспроизвести все соло Чарли Паркера.

