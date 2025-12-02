Умер советский музыкант Семен Дужа

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Он считался одной из ключевых фигур в искусстве игры на кларнете.

Умер советский и молдавский музыкант Семен Дужа

Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Советский и молдавский музыкант, кларнетист и профессор Семен Дужа скончался на 78-м году жизни. Факт смерти подтвердили в Союзе музыкантов республики.

В конце 1960-х — начале 1970-х годов Дужа был солистом симфонического оркестра Молдавской филармонии. Позже он присоединился к Оркестру молдавской народной музыки Миорица. Пластинки музыканта выходили на фирме грамзаписи Мелодия.

Дужа считался одной из ключевых фигур в кларнетном искусстве Молдавии. Он окончил Государственную консерваторию имени Музическу и многие годы совмещал исполнительскую карьеру с педагогической работой. Музыкант преподавал в колледже имени Няги, а затем работал в Академии музыки, театра и изобразительных искусств.

Ранее в возрасте 85 лет умер музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг. О произошедшем сообщила газета Aftonbladet, сославшись на сына артиста Маттиаса Клинга.

Ян Клинг исполнял партии на саксофоне и флейте и принимал участие в записи альбомов Super Trouper и The Visitors. Именно он исполнил знаменитое флейтовое вступление к хиту Fernando.

Его сын Маттиас Клинг рассказал, что считал своего отца «скрытой жемчужиной» и отмечал, что музыкант участвовал во множестве известных проектов. По его словам, Ян Клинг обладал редким талантом и мог наизусть воспроизвести все соло Чарли Паркера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.70
-0.53 90.34
-0.48
Календарь причесок под Луной: гороскоп стрижек на зиму 2025–2026

Последние новости

14:57
Новая теория заговора: Ким Кардашьян тайно вживляет чипы в мозг ничего не подозревающих американцев
14:41
Умер советский музыкант Семен Дужа
14:33
«Не терпится»: Франция ищет варианты прямого участия в конфликте на Украине
14:23
Билеты на первый показ «Щелкунчика» в Большом театре раскупили за два часа
14:22
Нарушителей порядка на железной дороге в России найдут с помощью ИИ
14:09
Забил скалкой: жителя ДНР приговорили к пожизненному сроку за убийство дочери

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Магнитофон из прошлого и сюрприз от Мизулиной: как SHAMAN отметил день рождения
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео