Будто в тумане: что происходит с организмом из-за постоянного пробуждения до рассвета

Metro: постоянное пробуждение до рассвета сказывается на иммунитете

Пробуждение в кромешной тьме, чтобы отправиться на работу, может казаться изнурительным. Доктор Сюзанна Уайли в интервью Metro объяснила, что происходит с организмом, когда человек регулярно встает до рассвета, и как это влияет на здоровье.

Почему тело требует света

По словам доктора Уайли, постоянное пробуждение в темноте заставляет организм перестраивать древние биологические ритмы.

«Свет — это основной регулятор вашего циркадного ритма, внутренних часов, которые помогают вашему организму определять, когда нужно бодрствовать, а когда — спать. Когда вы просыпаетесь до восхода солнца, ваш мозг не получает сигнал о раннем утреннем свете», — пояснила она.

Без света не повышается уровень кортизола (гормона, который помогает нам проснуться) и не снижается уровень мелатонина (гормона сна).

Туман в голове и плохое настроение

Такое нарушение ритмов вызывает физиологические и психологические проблемы. Первая из них — это сонливость и «туман».

«Это часто приводит к сонливости и замедлению когнитивных процессов, и многие люди описывают это состояние как будто они проводят утро в тумане», — говорит врач.

Также отсутствие света влияет на нарушение настроения. Утренний свет помогает регулировать уровень серотонина, который поддерживает хорошее душевное состояние. Когда люди постоянно просыпаются в темноте, они жалуются на плохое настроение, раздражительность и снижение мотивации.

Именно поэтому сезонное аффективное расстройство (САР) чаще встречается зимой. Даже у тех, кто не страдает САР, недостаток естественного света по утрам может вызывать ощущение «тягучего и медленного» дня.

Ухудшение качества сна и риск болезней

«Длительное пребывание в темноте в часы, когда обычно не спится, может нарушить циркадные ритмы и изменить выработку таких гормонов, как мелатонин. Это приведет к более прерывистому сну, трудностям с пробуждением и более поверхностному, менее восстанавливающему сну», — объяснила доктор Уайли.

Хроническое нарушение сна со временем приводит к повышенному риску развития гипертонии, диабета второго типа и набора веса, поскольку нарушается регуляция обмена веществ.

Иммунитет и пищеварение

Циркадные ритмы также влияют на иммунную систему и метаболизм.

Некоторые иммунные клетки наиболее активны в определенное время суток. Нарушение биологических часов снижает эффективность иммунного ответа. В итоге человек быстрее утомляется или дольше восстанавливается после незначительных инфекций.

Многие ферменты и гормоны, регулирующие уровень сахара в крови, подчиняются 24-часовому циклу. Бодрствование в темное время суток может повлиять на регуляцию аппетита.

Как исправить ситуацию

К сожалению, единственное решение — стараться максимально увеличить воздействие яркого света по утрам.

«Для тех, кому приходится рано вставать, практичным решением будет как можно скорее после пробуждения оказаться под воздействием яркого света, например, включить лампу дневного света или выйти на улицу с восходом солнца. Это может помочь перезагрузить ваши внутренние часы и ослабить многие из описанных эффектов», — советует доктор Уайли.

