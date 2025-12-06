Малыши в соцсетях: с чем связан тревожный рост цифровой зависимости у детей

Daily Mail: влияние соцсетей отражается психическом и физическом развитии детей

Сотни тысяч детей проводят время в социальных сетях еще до того, как научатся читать, и это уже отражается не только на их психическом состоянии, но и на физическом развитии. Новый доклад Центра социальной справедливости предупреждает: число малышей, которые увлекаются соцсетями в возрасте от трех до пяти лет, стремительно растет. Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас такими сервисами пользуются 37% дошкольников — это около 814 тысяч детей. Исследователи подчеркивают, что они попадают на платформы, созданные для подростков и взрослых, накрученные алгоритмами и контентом, способным влиять на впечатлительный мозг ребенка.

Тревожность, нарушение сна и проблемы поведения

Эксперты фиксируют резкий рост тревожности, нарушений сна, речевых проблем, а также ухудшение поведения. Отдельно отмечается тревожная тенденция: дети, которые проводят много времени с гаджетами, часто теряют базовые физические навыки. Некоторые малыши настолько привыкли лежать на диванах с планшетом, что у них даже не развиваются мышцы спины, и они буквально не могут сидеть прямо. Один из учителей рассказал, что видел детей, которым физически сложно сидеть на полу во время занятий — просто потому, что их тело не привыкло к правильной осанке.

Доступ без контроля взрослых и ранний контакт с незнакомцами

Примерно каждый пятый ребенок в возрасте от трех до пяти лет использует соцсети без контроля взрослых. Еще 40% детей до 13 лет имеют собственные профили, несмотря на возрастные ограничения. По словам экспертов, многие из них сталкиваются как с навязчивым контентом, так и с опасными взаимодействиями: один из четырех восьмилетних детей уже общался с незнакомцами в онлайн-играх. Бывший министр школ лорд Нэш назвал ситуацию «глубоко тревожной» и заявил, что алгоритмы, созданные для взрослых, не должны попадать к детям, тем более в возрасте, когда мозг особенно уязвим.

Цифровая среда нарушает развитие и концентрацию

Доклад подчеркивает, что чрезмерное время у экранов нарушает эмоциональное развитие, снижает концентрацию и стимулирует стресс. В школах все чаще сообщают о росте тревожности и ухудшении поведения. Исследования также показывают, что у малышей, которые проводят за устройствами более часа в день, в десять раз чаще возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, особенно если они держат гаджеты лежа. Учителя замечают: многие дети уже приходят в школу с плохо развитой моторикой и недостаточной силой кора.

Трагические последствия отсутствия контроля

Отдельно авторы доклада напоминают о трагических последствиях отсутствия контроля. Смерть 14-летней Молли Рассел, которая покончила с собой после просмотра тревожного контента, стала одним из самых громких примеров опасности цифровых платформ. Ее расследование показало, что алгоритмы соцсетей активно продвигали материалы о самоповреждении. После этого коронер призвал правительство ужесточить контроль и ввести четкие возрастные фильтры.

Школы ограничивают телефоны, но этого мало

Сегодня почти все школы Великобритании уже ввели политику отказа от телефонов, однако эксперты уверены, что этого недостаточно. Они призывают к более жестким возрастным ограничениям, лучшему контролю со стороны платформ и масштабной просветительской кампании для родителей, чтобы предотвратить вред, который цифровая среда может нанести самым маленьким.

