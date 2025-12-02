Полина Гагарина 40 минут развлекала зрителей, спасая свой концерт от срыва

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 21 0

Певица прибыла на площадку раньше музыкантов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Instagram*/gagara1987; 5-tv.ru

Концерт певицы Полины Гагариной в Самаре начался с четырехчасовой задержкой из-за форс-мажора с самолетом и командой. Артистка прибыла на площадку раньше музыкантов и вышла к зрителям в тельняшке и джинсах, чтобы скрасить их ожидание шоу. Об этом сама Гагарина рассказала в своих социальных сетях.

«Я хочу вам всем сказать огромное спасибо, что вы дождались, что вы пришли, что вы не сдали билеты», — отметила Гагарина.

Задержка рейса вызвала недовольство некоторых зрителей, часть из которых покинула зал из-за технических неполадок и недостаточной слышимости. Несмотря на это, команда артистки быстро справилась с подключением оборудования.

Шоу началось ровно в 22:00, а закончилось около полуночи.

По мнению многих фанатов, шоу в итоге прошло успешно: постановка номеров, вокальные партии и гитарное соло получили высокую оценку, оставив у публики положительные эмоции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина съехалась со своим бойфрендом.

