Уиткофф: Москва — удивительный город

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 2 декабря в ходе визита в Москву высоко оценил российскую столицу, назвав ее «удивительным городом».

«Очень хорошая, красивая прогулка. Это удивительный город», — отметил Уиткофф после прогулки по центру Москвы, в ходе которой он осмотрел ключевые районы столицы.

Ранее в тот же день в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США. Встреча стала шестым визитом Уиткоффа в Москву в 2025 году. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, а со стороны США — сам Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что переговоры будут продолжаться столько, сколько потребуется для обсуждения всех вопросов. Высказывание Уиткоффа прозвучало на фоне активизации дипломатических контактов Москвы и Вашингтона по широкому кругу международных тем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.