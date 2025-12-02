«Москва — удивительный город»: Уиткофф рассказал Путину о прогулке по столице

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 88 0

Спецпосланник президента США посетил ряд достопримечательностей перед встречей с российским лидером.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уиткофф: Москва — удивительный город

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 2 декабря в ходе визита в Москву высоко оценил российскую столицу, назвав ее «удивительным городом».

«Очень хорошая, красивая прогулка. Это удивительный город», — отметил Уиткофф после прогулки по центру Москвы, в ходе которой он осмотрел ключевые районы столицы.

Ранее в тот же день в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США. Встреча стала шестым визитом Уиткоффа в Москву в 2025 году. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, а со стороны США — сам Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что переговоры будут продолжаться столько, сколько потребуется для обсуждения всех вопросов. Высказывание Уиткоффа прозвучало на фоне активизации дипломатических контактов Москвы и Вашингтона по широкому кругу международных тем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.46
-0.24 89.85
-0.49
Календарь причесок под Луной: гороскоп стрижек на зиму 2025–2026

Последние новости

21:01
Госдума ратифицировала соглашение с Индией о порядке взаимной отправки войск
21:00
«Стала сразу многодетным родителем»: Надежда Бабкина о роли театра в своей жизни
20:53
Американский эмо-рэпер Poorstacy умер в 26 лет
20:43
Российские граждане покинули самолет, внепланово севший в Актау
20:36
Китай введет налог на презервативы для повышения рождаемости
20:28
«Хочешь хорошо — сделай сам»: певец Илья Колунов откроет в Подмосковье ЗАГС

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Неизвестный расстрелял собак и избил хозяина в Подмосковье
Вдова Левкина в долгах: как живет супруга экс-солиста группы «На-На»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео