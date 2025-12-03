Редчайшее «зимнее» яйцо Фаберже установило новый рекорд на аукционе

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 32 0

Императорская реликвия ушла с торгов более чем за 30 миллионов долларов.

Зимнее яйцо Фаберже установило новый рекорд на аукционе

Фото: www.globallookpress.com/l94

Уникальное пасхальное «зимнее» яйцо Фаберже, созданное по заказу императора Николая II, стало самым дорогим в истории торгов этого бренда. Как сообщается в трансляции аукционного дома, проведенной второго декабря, вместе с комиссией стоимость лота достигла 22 миллионов 900 тысяч фунтов стерлингов — свыше 30 миллионов долларов или около 2,35 миллиарда рублей.

Торги продолжались примерно три минуты: молоток опустился на отметке в 19 миллионов 500 тысяч фунтов стерлингов, однако итоговая цена с учетом сборов оказалась значительно выше прежнего рекорда — 18 миллионов 500 тысяч долларов, установленного в 2007 году при продаже другого изделия Фаберже для семьи Ротшильдов.

Эксперты отметили, что яйцо выполнено из горного хрусталя, украшено платиновыми снежинками и четырьмя тысячами пятьюстами бриллиантами. Внутри спрятана миниатюрная корзина с цветами из кварца и драгоценных камней. Мастерская Карла Фаберже изготовила произведение в 1913 году в подарок от императора его матери к Пасхе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что картину Айвазовского продали за почти полмиллиарда рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

