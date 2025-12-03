Минобороны запустило уникальный проект о подвиге советских летчиков в годы ВОВ

Сегодня, в День Неизвестного солдата, Минобороны запускает уникальный проект о подвиге советских летчиков в годы Великой Отечественной войны. Благодаря рассекреченным архивным документам и работе поисковиков удалось установить имена героев, которые считались пропавшими без вести. Всего более 11 тысяч фамилий.

В этом списке — экипаж нашего самолета, который фашисты сбили под Ленинградом в октябре 1941-го. О героях, которые приближали Победу, — корреспондент «Известий» Павел Проломов.

Фрагменты документов экипажа, почти идеально сохранившиеся заводские номера моторов самолета Ил-4 и кусочек фюзеляжа. Только после огромной архивно-исследовательской работы, отдельные элементы сложились воедино. Это дальний бомбардировщик из состава 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Краснознаменного Балтийского флота.

«Был найден экипаж ДБ-3Ф Героя Советского Союза Гречишникова Василия Алексеевича объединенной группой поисковиков Ленинградской области, а также республики Татарстан», — рассказала главный документовед ЦАМО РФ по работе со СМИ и общественностью Юлия Венгер.

Благодаря этим находкам, сегодня, в День Неизвестного солдата, безымянные герои Великой Отечественной вновь обретают свои имена.

Вот они: командир воздушного судна Василий Гречишников, штурман Александр Власов, начальник связи Матвей Семенков и воздушный стрелок Николай Бураков.

Экипаж капитана Гречишникова погиб при выполнении боевого задания 24 октября 1941. Удивительно, но в этот же день, только спустя 84 года, сотрудники архива ВМФ установили имена членов этого экипажа.

Летчики участвовали в первых бомбардировках столицы Третьего Рейха в августе 41-го. Капитан Гречишников выводил свою эскадрилью на военные заводы в Берлине и его пригородах.

А еще регулярно взрывал скопления техники противника. Даже в своем последнем вылете, уже понимая, что идет на верную смерть, направил горящий самолет в танковые колонны.

Еще одно торжество исторической справедливости: стала известна судьба летчика Алексея Белозерова, не вернувшегося с боевого задания в январе 42-го. Чтобы найти место гибели, поисковикам потребовалось пять лет и 15 полевых экспедиций.

«Были найдены костные останки, проведена эксгумация, выделены личные вещи и удалось найти идентификационный номер, который полностью подтвердил, что обнаружены останки летчика Белозерова», — сообщил руководитель научно-поисковых проектов Центра современной истории Сергей Катков.

Вот выписка из архивного наградного листа, по которому молодой летчик удостоен ордена Красной Звезды.

За последние десять лет поисковое движение России обнаружило останки более чем 195 тысяч воинов Красной армии в нашей стране. А если включать в статистику территории СНГ, Европы и Монголии, то почти 230 тысяч.

Благодаря публикации рассекреченных документов, подвиги защитников Родины перестают быть просто строчкой в архиве, а становятся частью нашей истории. И напоминают, что за каждым «Неизвестным Солдатом» — всегда скрывается конкретная человеческая история. Сейчас идет поиск родственников обнаруженных летчиков. Вглядитесь в эти лица, может это именно ваш герой.

