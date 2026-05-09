Салют в честь Дня Победы прогремел в Хабаровске

В Хабаровске 9 мая праздничные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершились торжественным салютом. Кадры публикует 5-tv.ru.
Световое шоу началось ровно в 22:00 по местному времени в районе набережной, прилегающей к стадиону имени Ленина. Несмотря на прохладную погоду, за ярким зрелищем над акваторией Амура наблюдали тысячи жителей и гостей города. В течение пятнадцати минут небо расцвечивалось многочисленными залпами. Каждая мощная серия разрывов сопровождалась восторженными аплодисментами присутствующих.
Ранее аналогичные праздничные мероприятия уже успешно прошли в Петропавловске-Камчатском и Анадыре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Хабаровске прошел парад, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжественным шествием командовал заместитель начальника штаба Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Дмитрий Горбатенко. Принимал парад кавалер трех орденов Мужества, исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев.
