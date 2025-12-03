Налоговая закрыла благотворительный фонд, которым руководила дочь Долиной

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Организация работала с 2013 года.

Почему закрыли благотворительный фонд дочери Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Федеральная налоговая служба официально прекратила деятельность благотворительного фонда, который ранее возглавляла дочь народной артистки РФ Ларисы Долиной. Об этом говорится в регистрационных документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Фонд работал с 2013 года. В январе 2021-го его учредителем стала Ангелина Долина, однако уже через два месяца она перестала значиться в этом статусе.

Лариса Долина оказалась в центре внимания летом 2024 года. Тогда она заявила, что стала жертвой мошенников. По словам певицы, злоумышленники вынудили ее продать квартиру в центре Москвы и передать им более 100 миллионов рублей.

В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск артистки, признав сделку недействительной и восстановив ее право собственности. Прецедент, как отмечали риелторы, создал риски для покупателей вторичного жилья.

Предпринимательница Полина Лурье, которая приобрела спорную квартиру, осталась без денег и без жилья. Ее жалобу отклонил кассационный суд, она обратилась в Верховный суд.

Четыре человека, обвиненные в мошенничестве в отношении Долиной, были задержаны. На прошлой неделе Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на сроки от четырех до семи лет, а также назначил каждому штраф в размере 900 тысяч рублей.

