Проехал больше 6000 километров: полицейские вернули потерявшегося в поезде кота

Полицейские вернули потерявшегося в поезде кота

Полицейские раскрыли загадочное исчезновение кота Федоса. Он ехал вместе с хозяйкой в поезде из Удмуртии в Москву и бесследно исчез где-то на подъезде к Казани.

Поиски длились почти неделю. Обнаружили беглеца в Тынде Амурской области. А это больше 6000 километров от столицы Татарстана!

Оказалось, что питомец забрался под крышу вагона, где и путешествовал все это время.

В Москву Федоса отправили самолетом из Якутии. Сейчас он уже дома, приходит в себя после всех невероятных приключений.

