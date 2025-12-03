Модный дом Prada завершил покупку бренда Versace

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 38 0

Переговоры по сделке велись уже давно.

За сколько модный дом Прада приобрел бренд Версаче

Фото: www.globallookpress.com/Pius Koller

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сделку по приобретению бренда Versace практически за 1,4 миллиарда долларов завершила Prada Group. Об этом написало издание Reuters.

Главный исполнительный директор Prada Лоренцо Бертелли, а также сын владельцев Prada Миуччи Прады и Патрицио Бертелли, передал агентству в ноябре, что возглавит Versace после окончания поглощения. Он отмечал, что Prada была заинтересована в данной сделке в течение нескольких лет. По его словам, контакты проводились во время пандемии COVID.

«Когда эта сделка сорвалась из-за антимонопольного законодательства, мы вернулись и попытались ускорить процесс», — пояснял Бертелли в беседе с изданием.

Прежде сообщалось, что амбассадор модного дома Versace Донателла Версаче уйдет с должности креативного директора бренда. Дизайнер стояла во главе итальянского модного дома практически три десятилетия. Стало известно, что пост Донателлы займет модельер Дарио Витале, который до этого являлся дизайн-директором бренда Miu Miu.

Ранее 5-tv.ru писал, что Voguе, Glamour и Tatler отказываются от меха животных в рекламе и редакционных материалах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.46
-0.24 89.85
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:05
«Словно на крыльях парил»: Сергей Соседов получил травму ноги
14:00
Общество защиты потребителей выступило против запрета скидок на маркетплейсах
13:47
Рубио назвал главную точку спора на переговорах по Украине
13:41
Уиткофф и Кушнер ели красную икру и оленину в московском ресторане
13:35
«Чувствую себя дочечкой»: Анита Цой о своих отношениях с мужем
13:29
Нужно выстроить механизм: В ЦБ прокомментировали идею закона о запрете скидок на маркетплейсах

Сейчас читают

Москва побила карту британской агентуры в Азербайджане — эксперт
Налоговая закрыла благотворительный фонд, которым руководила дочь Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео