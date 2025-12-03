«Кровь берет свое»: старший сын Дмитрия Нагиева рассказал о мечте тайного брата

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 33 0

Семья подростка не разделяет его планов на будущую профессию.

Фото, видео: © РИА Новости/ Максим Блинов; 5-tv.ru

Кирилл Нагиев рассказал о желании младшего брата пойти по стопам их отца

Тайный младший сын актера, шоумена и телеведущего Дмитрия Нагиева по имени Марк собирается пойти по стопам отца, однако все родные его отговаривают. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал актер Кирилл Нагиев на премьере второго сезона сериала «Золотое дно».

По словам старшего сына артиста, 16-летний наследник Нагиева всерьез задумался о творческой профессии и собирается поступать в театральный вуз.

«К сожалению, да. К сожалению, хочет (стать актером. — Прим. ред.). <…> Семейная вот наша кровь берет свое», — отметил Кирилл.

При этом вся семья против выбора Марка. Близкие стараются отговорить подростка.

«Мы его отговариваем. Говорим, что более ненадежной профессии нет», — сказал собеседник.

Помимо этого, Кирилл рассказал, что привил брату любовь к музыке. Он признался, что поддерживает это увлечение брата и всячески ему способствует, в отличие от следования актерскому пути.

«С братом я горжусь тем, что посвятил его в мир музыки. Он сейчас пошел учиться на гитару. Я считаю, что это отличное (подспорье. — Прим. Ред.) в театральном институте, куда он намылился зачем-то. Все сейчас его существование посвящено музыке, знаете», — поделился артист.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дмитрий Нагиев раскрыл правду о своих детях.

