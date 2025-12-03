Опасная привычка: чего нельзя делать во время еды

Запивание еды холодной водой ведет к проблемам с пищеварением

Привычка запивать еду холодной водой вызывает повышенное газообразование. Об этом в разговоре с Lenta.ru заявила гастроэнтеролог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

Эксперт отметила, что совмещать пищу с холодным питьем — значит нарушать естественный пищеварительный процесс. Низкая температура приводит к сокращению стенок желудка, и недостаточно переваренная еда попадает в кишечник.

К тому же, чувство сытости из-за этого наступает позже, а значит, проще переесть и со временем набрать лишний вес. Холодная вода снижает природную защиту пищеварительного тракта, создавая благоприятные условия для развития токсических инфекций. Если же у человека есть острые заболевания ЖКТ, то холодный напиток негативно скажется на состоянии слизистой и может спровоцировать воспаление.

