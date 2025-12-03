Путин принял участие во всероссийской новогодней акции «Елка желаний»

Президент России Владимир Путин по традиции поучаствовал во всероссийской новогодней акции «Елка желаний». Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер в этот раз исполнит мечты сразу трех маленьких жителей страны.

Так, Игорь Степаненко семи лет мечтал попасть в музей Мирового океана в Калининграде. Пятилетний Тимур Рясной желал попробовать силы в качества сотрудника Дорожно-патрульной службы (ДПС). Также осуществится и заветная мечта девятилетней Варвары Смахтиной, которая загадала увидеться с космонавтом из отряда Роскосмоса.

Благотворительную акцию «Елка желаний» ежегодно проводят в преддверии Нового года в России. На елку вещают множество бумажных шариков, где написаны детские мечты.

Присоединиться к участвующим в акции министрам, депутатам, сенаторам, общественникам и деятелям культуры могут все желающие. Для этого надо зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать мечту, которую хочется исполнить.

Ранее, писал 5-tv.ru, вице-премьер России Татьяна Голикова приняла участие в акции «Елка желаний».

