«Унизительные уступки»: политическая карьера Зеленского висит на волоске

Дарья Орлова
Британское издание пишет, что прошедшая неделя стала для украинского лидера одной из самых сложных за последнее время.

Политическая карьера Зеленского висит на волоске

Фото: Reuters/Susana Vera

Telegraph: состояние Зеленского приблизилось к критическому

Политическая устойчивость президента Украины Владимира Зеленского серьезно пошатнулась после серии громких скандалов и поражений на фронте. Об этом сообщает The Telegraph.

«Для всех в Киеве эта неделя была тяжелой. <…> Она была особенно неприятной для Владимира Зеленского. За последнюю неделю он лишился главы своего офиса, россияне сообщили о захвате стратегически важного города Красноармейска, а американцы стали жестче требовать, чтобы он пошел на унизительные территориальные уступки ради достижения мира», — подчеркивается в материале.

По мнению обозревателя издания, будущее украинского президента во многом будет определяться закулисными договоренностями в ходе мирных переговоров. В The Telegraph предполагают, что Зеленский может потерять власть до окончания конфликта.

Коррупционный скандал и отставка главы офиса

На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк объявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски в доме Андрея Ермака. Эти действия были связаны с коррупционным скандалом в энергетической сфере. НАБУ подтвердило проведение обысков, уточнив, что они проводились в рамках расследования. По информации агентства Укринформ, полученной от бюро, по итогам обысков обвинения никому предъявлены не были.

В тот же день Владимир Зеленский сообщил, что Андрей Ермак, который также руководил переговорной группой по урегулированию конфликта, подал заявление об отставке. После этого президент Украины подписал указ о его увольнении.

