CBS News: в Новой Зеландии мужчина проглотил кулон за 19 тысяч долларов

В Новой Зеландии задержали 32-летнего мужчину, которого обвиняют в попытке проглотить дорогой кулон в ювелирном магазине Partridge Jewelers в центре Окленда. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел 28 ноября: по версии следствия, посетитель взял украшение стоимостью 33 тысячи новозеландских долларов и попытался скрыть его самым необычным способом — проглотив прямо в торговом зале. Его задержали через несколько минут, но сам кулон до сих пор не найден.

Полиция сообщила, что сразу после ареста мужчина прошел медицинское обследование и с тех пор находится под постоянным наблюдением. Инспектор Грэй Андерсон уточнил, что украшение по-прежнему не обнаружено, и сейчас правоохранителям остается ждать, когда ситуация «естественным образом прояснится».

Обвинительные документы, на которые ссылается пресса, подтверждают: задержанному вменяется кража кулона Fabergé x 007 Special Edition Octopussy Egg Surprise. Он не признал вину, выступив в суде Окленда на следующий день после задержания. Следующее слушание назначено на 8 декабря.

Украшение, ставшее предметом дела, относится к лимитированной серии, созданной по мотивам фильма о Джеймсе Бонде «Осьминог». Изделие выполнено в форме яйца Фаберже, украшено зеленой эмалью, драгоценными камнями и содержит внутри золотого осьминога-сюрприз — отсылку к антагонисту фильма. В магазине уточняли, что таких кулонов выпущено всего 50.

Пока полиция Окленда ожидает появления главной улики, в Лондоне другое яйцо Фаберже оказалось в центре совершенно иной истории. Редкое «Зимнее яйцо», созданное для императорской семьи России до революции, было продано на аукционе Christie’s за рекордные 22,9 миллиона фунтов. Оно считается одним из самых значимых произведений Фаберже, изготовлено из горного хрусталя и украшено тысячами бриллиантов. Аукционный дом назвал его «Мона Лизой декоративного искусства».

