Люди чаще ходят против часовой стрелки: ученые заметили странную закономерность

The Guardian: люди чаще ходят против часовой стрелки

Если поставить человека в круглое помещение, на стадион или в пространство без четкого маршрута, он с большой вероятностью начнет двигаться против часовой стрелки. К такому выводу пришли ученые, изучив поведение людей в разных условиях.

Как сообщило The Guardian, исследователи обнаружили устойчивую тенденцию. В ситуациях, где направление не задано заранее, люди чаще выбирают движение влево, то есть против часовой стрелки.

Где это заметили

Такую закономерность можно увидеть в самых разных местах: на беговых дорожках, в музеях, на выставках, в парках и даже в торговых пространствах.

Если посетителям не предложить четкий маршрут, многие интуитивно начинают обходить зал или площадку по кругу именно против часовой стрелки.

Похожий принцип давно используется и в спорте: на легкоатлетических стадионах бегуны движутся против часовой стрелки, хотя большинство людей редко задумываются, почему именно так.

Почему люди выбирают левый поворот

Точного ответа у ученых пока нет. Исследователи предполагают, что причина может быть связана с особенностями работы мозга и асимметрией тела.

У большинства людей ведущей является правая рука и правая сторона тела. При движении по кругу против часовой стрелки тело как будто сохраняет более удобный контроль за пространством.

Есть и другая версия: левый поворот может быть связан с тем, как мозг обрабатывает информацию о направлении, равновесии и ориентации в пространстве.

Причем тут правши и левши

Ученые отдельно изучают, влияет ли ведущая рука на выбор направления. Логично было бы предположить, что правши и левши двигаются по-разному, однако результаты не всегда однозначны.

Некоторые данные показывают, что даже левши часто выбирают движение против часовой стрелки. Это значит, что дело может быть не только в привычке пользоваться определенной рукой.

Почему это важно

На первый взгляд такая особенность кажется забавной мелочью. Но понимание того, как люди выбирают направление движения, важно для архитекторов, проектировщиков общественных пространств, организаторов мероприятий и специалистов по безопасности.

Если большинство людей интуитивно выбирают один маршрут, это может влиять на потоки посетителей, очереди, эвакуационные схемы и организацию пространства.

Загадка пока не решена

Исследователи признают: склонность ходить против часовой стрелки действительно существует, но ее точная причина пока остается неясной.

Возможно, ответ связан сразу с несколькими факторами — работой мозга, особенностями тела, культурными привычками и тем, как человек воспринимает пространство.

Так что следующий раз, когда вы будете обходить зал музея или гулять по круговой дорожке, стоит обратить внимание: возможно, вы тоже бессознательно выберете путь против часовой стрелки.

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