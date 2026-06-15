Аракчи и Галибаф поедут в Женеву для подписания сделки с США
Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран готовы заключить мирный договор.
Фото: www.globallookpress.com/Christian Ohde
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NYT: Аракчи и Галибаф поедут в Женеву для подписания сделки с США
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД исламской республики Аббас Аракчи посетят Женеву, где состоится подписание соглашения с США. Об этом сообщила газета The New York Times.
Представители Тегерана и Вашингтон встретятся в пятницу, 19 июня. Интересы США будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс. Церемония подписания может стать первой за 47 лет встречей представителей США и Ирана на самом высоком уровне.
Ожидается, что эта сделка откроет Ормузский пролив, а также снимет американскую военно-морскую блокаду иранских портов. При этом, по данным журналистов, обсуждение самых сложных вопросов — ядерных — страны решили отложить на другой день.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Вашингтон достигли всех договоренностей и готовы подписать соглашение. Позже это подтвердила и иранская сторона. Мирный договор состоит из 14 пунктов. Его текст пока не обнародован. В ходе переговоров США и Иран также договорились о немедленном прекращении боевых действий.
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