Аракчи и Галибаф поедут в Женеву для подписания сделки с США

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран готовы заключить мирный договор.

Иран и США заключат мирный договор — последние новости

Фото: www.globallookpress.com/Christian Ohde

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Тема:
Война в Иране

NYT: Аракчи и Галибаф поедут в Женеву для подписания сделки с США

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД исламской республики Аббас Аракчи посетят Женеву, где состоится подписание соглашения с США. Об этом сообщила газета The New York Times.

Представители Тегерана и Вашингтон встретятся в пятницу, 19 июня. Интересы США будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс. Церемония подписания может стать первой за 47 лет встречей представителей США и Ирана на самом высоком уровне.

Ожидается, что эта сделка откроет Ормузский пролив, а также снимет американскую военно-морскую блокаду иранских портов. При этом, по данным журналистов, обсуждение самых сложных вопросов — ядерных — страны решили отложить на другой день.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Вашингтон достигли всех договоренностей и готовы подписать соглашение. Позже это подтвердила и иранская сторона. Мирный договор состоит из 14 пунктов. Его текст пока не обнародован. В ходе переговоров США и Иран также договорились о немедленном прекращении боевых действий.

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