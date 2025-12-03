Ушаков: бойцы ВС РФ обеспечили России сильную позицию на переговорах по Украине

Успешность бойцов Вооруженных сил (ВС) России на поле боя сказалась на ходе и характере переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Российские солдаты своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки путей достижения мирного урегулирования со стороны зарубежных партнеров стали более адекватными», — отметил Ушаков.

К тому же он подчеркнул, что достижения российской армии оказали прямое влияние на тон и динамику переговоров в последние недели.

До этого, 2 декабря, Путин встретил в Кремле Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Визит представителей Соединенных Штатов был связан с обсуждением американского мирного плана по украинскому конфликту. С российской стороны в переговорах участвовали спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и Ушаков. Встреча проходила в течение пяти часов.

В свою очередь Ушаков отметил, что переговоры между российской и американской делегациями оказались полезными, конструктивными и содержательными. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва остается при мнении, что переговоры по Украине должны вестись в тишине. Однако Путин не отверг мирный план президента США Дональда Трампа.

