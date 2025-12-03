Ушаков: бойцы ВС РФ обеспечили России сильную позицию на переговорах по Украине

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Достижения отечественной армии оказали прямое влияние на тон и динамику общения с представителями США.

Как бойцы ВС РФ повлияли на переговоры с США по Украине

Фото: Смитюк Юрий/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Успешность бойцов Вооруженных сил (ВС) России на поле боя сказалась на ходе и характере переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Российские солдаты своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки путей достижения мирного урегулирования со стороны зарубежных партнеров стали более адекватными», — отметил Ушаков.

К тому же он подчеркнул, что достижения российской армии оказали прямое влияние на тон и динамику переговоров в последние недели.

До этого, 2 декабря, Путин встретил в Кремле Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Визит представителей Соединенных Штатов был связан с обсуждением американского мирного плана по украинскому конфликту. С российской стороны в переговорах участвовали спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и Ушаков. Встреча проходила в течение пяти часов.

В свою очередь Ушаков отметил, что переговоры между российской и американской делегациями оказались полезными, конструктивными и содержательными. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва остается при мнении, что переговоры по Украине должны вестись в тишине. Однако Путин не отверг мирный план президента США Дональда Трампа.

Ранее 5-tv.ru писал, как ВС РФ штурмовали Волчанск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.46
-0.24 89.85
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:41
Верховный суд запросил материалы по делу о расторжении сделки с квартирой Долиной
18:36
Битва за наследство: женщина судится с родителями покойного мужа-гея*
18:30
Отдых в Тверской области на Новый год оказался сопоставим по цене с туром в Египет
18:22
Ушаков: бойцы ВС РФ обеспечили России сильную позицию на переговорах по Украине
18:15
Межзвездная комета 3I/ATLAS пульсирует: ученые спорят о «сердцебиени» пришельцев
17:50
В Кремле раскрыли программу визита Путина в Индию

Сейчас читают

Москва побила карту британской агентуры в Азербайджане — эксперт
Врачи извлекли из глаза девушки 11-сантиметрового паразита
Секс, наркотики, телефон: надзирательница передавала запрещенные вещества любовнику-заключенному
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео