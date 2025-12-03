Малые группы, квадроциклы, дроны: как ВС РФ штурмовали Волчанск

Бойцы ВС РФ раскрыли детали штурма Волчанска

А в освобожденном Волчанске прямо сейчас разыскивают оставшиеся группы боевиков. Они могут скрываться в подвалах и подземных укреплениях. Штурмовики отряда «Ветер» при огневой поддержке беспилотников — обследуют каждый квартал. Приоритетная задача — отбросить вражеские подразделения дальше от города и расширить полосу безопасности в Харьковской области. Ведь именно с этих рубежей киевские террористы обстреливают гражданские объекты в Белгородской области. О новой тактике, которую применяют наши военные, рассказывает корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

В окрестностях Волчанска стреляет миномет. Российская армия добивает остатки врагов. Они прячутся по подвалам и погребам в частном секторе. Чтобы выкурить их оттуда, приходится применять не только артиллерию, но и квадрокоптеры.

Наш командир видит ВСУшников с неба глазами воздушной разведки. Один из противников неосторожно выглянул наружу. Сейчас будет зачистка.

Два наших солдата подбираются к укрытию. Но, кажется, что всю основную работу за них выполнит FPV-дрон. Он залетает прямо в разбитое окно дома.

Город, за который бились больше года, перешел под контроль наших сил. Волчанск находится всего в десяти километрах от границы с Белгородской областью и имеет стратегическое значение для безопасности в этом регионе. Удалить врага от Волчанска, значит прекратить обстрелы Белгорода.

Российские военные рассказывают все новые и новые подробности боев.

«Повысили маневренность штурмовых групп. Это двойка, максимально тройка. Это группы, которые должны быть мобильны, на связи и должны очень быстро ориентироваться в пространстве», — делится командир штурмового отряда 128-й отдельной мотострелковой бригады 44 армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Ветер».

Колоннами и стремительными накатами больше не воюют. Вся тактика основана на тихом просачивании в тыл врага.

При освобождении Волчанска свою эффективность показала тактика перемещения малыми группами. Два-три человека. Для этого штурмовики используют вот такие квадроциклы.

Иногда даже и квадроцикл — слишком шумно и слишком заметно. Вот так, под присмотром дрона, бойцы проходят вглубь территории врага. В нужный момент двойки и тройки активизируются, чтобы выполнить задачу. Пребывание в, так называемой, «серой зоне» — почти как полет в космос. Никогда не знаешь, что произойдет в следующую секунду, какая опасность ждет.

«Много моментов, когда думали, что лежит то, что необходимо для выполнения боевой задачи, магазин автомата и поднимали, а там лежала мина», — рассказывает заместитель командира штурмового отряда группировки войск «Север» с позывным «Орел».

«Сейчас много птичек и проблема с этим. Зайти, засесть, выждать… Поймать цель, отработать ее. Наша специфика такая — сделал выстрел и ушел», — объясняет военнослужащий ВС РФ, разведчик-снайпер группировки войск «Север» с позывным «Тень».

Боец с позывным «Тень» и в самом деле выглядит как призрак. Сейчас его работа ненадолго отступила на второй план. Враг активно сдается. Сидеть в развалинах под постоянным огнем ВСУшникам невмоготу.

«Ну и, как только мы заехали, до последнего дня… молился…» — вспоминает Константин Грызлов, военнопленный.

Человек по имени Костя, но почему-то с позывным «Ганс» — один из тех, кого командование ВСУ забросило в Волчанск. Без артиллерийской поддержки, без правдивых планов и четких задач. В критический момент Константин махнул на все рукой и сдался. Вместе с другими пленными его вывели на российскую сторону. Каждый день к ним добавляются все новые и новые. В то время как российская армия продолжает наступать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.