США заявили о готовности содействовать миру на Украине

Дарья Корзина
Дарья Корзина 23 0

Ушаков сообщил о рабочем контакте Москвы и Вашингтона по теме конфликта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Соединенные Штаты выразили готовность предпринять усилия для обеспечения долгосрочного мира на Украине после завершения боевых действий. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе брифинга.

По его словам, зарубежные партнеры, включая США, стали давать более адекватные оценки происходящему и возможным путям выхода из кризиса. Он подчеркнул, что на это повлияли «ратные подвиги» российских военнослужащих на линии соприкосновения.

«Настрой рабочий, и американцы готовы предпринять все возможные усилия для того, чтобы добиться долгосрочного мира, что и является нашей целью», — отметил Ушаков.

Он добавил, что Вашингтон выражает готовность учитывать позицию Москвы при дальнейшем обсуждении ключевых вопросов. Помощник президента выразил надежду, что аналогичное отношение к происходящему будет проявлено европейскими государствами и украинской стороной.

Комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского о ходе боевых действий, Ушаков указал на их противоречивость. Он отметил, что упомянутые украинским руководством районы «давно уже освобождены российскими властями».

По словам Ушакова, представление западных стран о текущей обстановке формируется на основе данных о продвижении российских сил на фронте.

Он также сообщил, что основные контакты России по тематике переговорного процесса ведутся исключительно с Соединенными Штатами. Украина, как уточнил помощник президента, отказалась от прямого диалога с Москвой и от выполнения договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Ушаков сообщал, что солдаты ВС РФ обеспечили России сильную позицию на переговорах по Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

