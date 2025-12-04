«Сглазил кто?»: Лариса Гузеева эмоционально высказалась о нападках в интернете

Телеведущей Ларисе Гузеевой страшно заходить в Сеть из-за нападок поклонников

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева боится заходить в интернет из-за многочисленных нападок со стороны подписчиков. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram*.

Рассуждениями звезда поделилась после непродолжительного периода «затишья», во время которого не выходила на связь с подписчиками. Телеведущая оставила эмоциональное обращение под милым фото чужой собачки.

По словам Гузеевой, в последнее время она заметила особенно резкий всплеск ненависти к ней, и теперь пытается понять, с чем это связано.

«Хочу, чтобы человек человеку тоже был вот такой же любящей собачечкой, а не гадиной. Интернет открыть страшно… Столько ненависти, это потому что конец года? Накопилось или сглазил кто?» — написала актриса.

Заявление о ненависти прозвучало на фоне продолжительных медийных скандалов знаменитости.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в начале ноября полиция Индонезии проверяла Ларису Гузееву по делу о мошенничестве с элитными виллами. Актрису связывают с аферой почти на 650 миллионов рублей из-за блогера-миллионника, который с ее помощью привлекал инвесторов для строительства вилл на берегу океана на Бали.

Кроме того, Гузеева обиделась на подругу, телеведущую Леру Кудрявцеву, после того, как в передаче на федеральном канале в контексте мошенничества было упомянуто ее имя. Она напомнила Кудрявцевой, как та сама рекламировала те виллы на Бали, а после, на совместном отдыхе поддерживала и успокаивала ее. При этом еще в августе телеведущие вместе отдыхали в Болгарии, но сейчас их дружба дала трещину.

